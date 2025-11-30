Inter Miami arrasó y jugará la final de la MLS

Inter Miami vivió una noche de fiesta en el Chase Stadium al imponerse 5-1 sobre New York City FC y quedarse con el título de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

El equipo dirigido por Javier Mascherano desplegó una exhibición de fútbol que lo coloca en la final de la MLS Cup, a disputarse la próxima semana en su propio estadio. La figura de la noche fue Tadeo Allende, autor de un triplete que encaminó la victoria. A él se sumaron Mateo Silvetti, quien convirtió tras una asistencia precisa de Lionel Messi, y Telasco Segovia, que completó la goleada. El conjunto neoyorquino apenas pudo descontar y nunca encontró respuestas frente a la intensidad del local.

Con este resultado, Las Garzas ratificaron su condición de mejor equipo de la fase regular y esperan ahora al vencedor del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps para definir el título.

La final será la oportunidad de coronar una temporada marcada por el liderazgo de Messi y por un plantel que supo combinar jerarquía y juventud para alcanzar la instancia decisiva.