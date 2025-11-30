Marche preso el amateurismo: el Carcelero ganó otra vez el campeonato de la Liga

Bajo las sospechas de recibir aportes y viáticos que atentan contra el sentido lúdico y amateur que propone la Liga de fútbol de La Plata, Unidos de Olmos volvió a ganar otro campeonato de forma consecutiva y deja flotando la sensación de que el resto de los equipos deben jugar por la recompensa moral y deportiva.

El equipo de Leandro Sarco, que estaría vinculado a los empresarios Facundo Fraga y Luciano Galleti, igualó sin goles ante Centro Fomento Los Hornos, en una lluviosa tarde de sábado que le dio mucho barro, mística y roses fuertes a los partidos de la Liga.

La Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP) empató 1 a 1 contra Criba en barrio Aeropuerto y se mantuvo la diferencia de cuatro puntos cuando solo queda una fecha por jugarse.

De este modo, el equipo que dirige la dupla técnica de Giusti y Nieto, dos hijos directos del club que pelearon campeonatos en la Reserva como entrenadores, en la cuarta y en la Reserva como jugadores del club, son considerados los campeones morales de un torneo que tiene a casi todos los equipos respetando las reglas lúdicas del sentido amateur de la Liga Platense.

Bajo una intensa lluvia en toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada, se jugó la fecha número 14 del campeonato, con todas las luces puestas en un reducto que no estaba en las mejores condiciones para jugar. Con mucho barro y un duelo caliente entre primero y tercero, la acción fue muy reñida en 58 y 132.

Las más claras fueron para el Gigante del Oeste, que convirtieron en figura al arquero Ignacio Catena que en el local se hizo enorme para aguantar el cero en su valla. Fome tuvo alguna oportunidad de contra, con un tiro en el palo de Rodrigo Catena, primo del guardián y capitán, pero que no lograron vulnerar a Unidos.

Una vez dado el pitazo final por parte del árbitro Augusto Domínguez, todos esperaron por el resultado del Naranja con el Azulado, que fue 1-1, lo que despertó la locura generalizada de Sarco y sus futbolistas que fueron a celebrar con una gran cantidad de hinchas que llegaron desde Lisandro Olmos.

Con figuras como Matías Bazzi en la defensa, jugador que supo vestir la casaca de Gimnasia en Primera, Lucas Villar en la mitad del campo, siendo emblema de Cambaceres y Agustín Torres en ofensiva, chico formado en Excursionistas, los del oeste platense fueron justos campeones y ahora buscarán el ascenso al Federal A.

Otros resultados: Tolosano 1-1 Iris; Everton 1-0 Brandsen; Crisfa 1-2 Gonnet; Alianza 1-1 Alumni; Malvinas 3-1 Ringuelet y San Lorenzo 1-1 Estrella.

Finalmente, vale mencionar que en la última fecha, la próxima semana, toda la atención estará en lo que suceda con la permanencia, donde el Tolo visitará a Unidos; el Decano a Gonnet; Alianza a Ringuelet e Iris recibirá a San Lorenzo.