La Plata

lunes 1 DE diciembre 2025

T: 21º

H: 85%

Temperatura

21º

Humedad

85%

Verstappen ganó en Qatar y Colapinto terminó en el puesto 14

El neerlandés quedó a 12 puntos de Norris y sueña con el título en Abu Dhabi.

La Fórmula 1 tendrá una definición inesperada y electrizante. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y quedó segundo en el Mundial de pilotos, a solo 12 puntos de Lando Norris y 16 de Oscar Piastri. El tetracampeón de Red Bull necesita imponerse en Abu Dhabi y que Norris termine cuarto o peor para lograr un nuevo título. El británico, que parecía encaminado a su primera corona, ahora enfrenta la presión de un cierre ajustado.

En paralelo, Franco Colapinto largó desde boxes y protagonizó una remontada de seis posiciones, finalizando por delante de su compañero Pierre Gasly. El argentino cerró con buenas sensaciones un fin de semana exigente.

ColapintoQatarVerstappen

Noticias Relacionadas