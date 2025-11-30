Verstappen ganó en Qatar y Colapinto terminó en el puesto 14

La Fórmula 1 tendrá una definición inesperada y electrizante. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y quedó segundo en el Mundial de pilotos, a solo 12 puntos de Lando Norris y 16 de Oscar Piastri. El tetracampeón de Red Bull necesita imponerse en Abu Dhabi y que Norris termine cuarto o peor para lograr un nuevo título. El británico, que parecía encaminado a su primera corona, ahora enfrenta la presión de un cierre ajustado.

En paralelo, Franco Colapinto largó desde boxes y protagonizó una remontada de seis posiciones, finalizando por delante de su compañero Pierre Gasly. El argentino cerró con buenas sensaciones un fin de semana exigente.