Anacleto llenó las urnas de votos, ganó por paliza y obtuvo un respaldo récord en la historia del Lobo

Carlos Anacleto, empresario de 58 años, se convirtió ayer en el nuevo presidente de Gimnasia tras imponerse en las elecciones con más del 74 por ciento de los votos.

El candidato de Usina Tripera logró tener la adhesión de 5.739 triperos que se acercaron a votar y resultó ser el candidato con mayor cantidad de votos de la historia contemporánea.

Anacleto asumirá el próximo jueves y cumplirá un mandato de tres años buscando cambiar impulsar un cambio estructural que le permita a Gimnasia conseguir los fondos suficientes para a hacer un estadio nuevo con inversores y capitales.

Usina Tripera se impuso a Arriba Gimnasia, que con Daniel Onofri logró 1.097 votos que representaron un total del 14.16 por ciento de las personas que se acercaron a votar. Además, con la lista Unir a Gimnasia, Diego Patiño terminó en el tercer lugar con 502 (el 6.48 por ciento), mientras que la Lista de Gimnasia Somos Todos, con Toto Pueblo, culminó en el cuarto lugar con 328 votos y un total de 4.23 por ciento.

De acuerdo a lo informado por la Junta Electoral de Gimnasia, se acercaron a votar 7.749 socios, siendo esta la cifra más alta que se haya registrado en los últimos comicios. En el año 2022 se acercaron a votar 4.846 socios y Mariano Cowen se impuso con 2.659 votos.

En el año 2019, con el respaldo de Diego Maradona que era el técnico, Gabriel Pellegrino ganó las elecciones con amplio margen por 2.759 votos a favor contra apenas 1.458 de Mariano Cowen y 290 que obtuvo Salvador Robustelli. En esas elecciones votaron 4.586 socios sobre un total de 12.139 socios que estaban habilitados para votar.

Asimismo, en el año 2016 Gabriel Pellegrino con “Gimnasia Positivo” se impuso a Mariano Cowen logrando por 2.970 votos contra 2.635, sobre un total de 5.236 socios que se acercaron a votar cuando había 12.322 que estaban en condiciones de hacerlo.

En el año 2013, en tanto, Arriba Gimnasia con Daniel Onofri obtuvo el 49,4 por ciento de los votos contra el 46,7 de Carlos Castagnetto, quien aparecía adelante en las encuestas por siete puntos, pero el día de la votación terminó perdiendo por 166 votos de diferencia. En esa elección también participó César Melazzo, quien culminó en el tercer lugar con el 3,2 por ciento de los votos sobre un total de 6.222 triperos que se acercaron a votar.

“El jueves vamos a asumir y vamos a empezar a revisar todo y buscaremos solucionar la situación de los empleados que no venían cobrando”, comentó Anacleto apenas ganó. Comienza una nueva era en el Lobo.