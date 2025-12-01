Anacleto: “Prevaleció el mensaje propositivo sobre el de criticar al adversario”

Luego de la jornada electoral y el acto de proclamación de autoridades, Carlos Anacleto se tomó un rato para dialogar con los diferentes medios. El flamante presidente electo se refirió a la campaña y agradeció el acompañamiento de la gente: “La gente apoyó a un grupo de trabajo. Usina Tripera es mucho más que un nombre propio. Prevaleció el mensaje propositivo sobre el de criticar al adversario. Si bien asumimos el jueves, ya el lunes mismo empezaremos a cruzar información con la CD saliente para la transición”.

Según pudo averiguar este medio, Anacleto habló con integrantes del plantel de Primera en la antesala de las elecciones pero luego eligió tomar distancia y ser respetuoso de los momentos.