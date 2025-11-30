Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera tras un escandaloso final en Madryn

La ciudad de Río Cuarto está de fiesta. En una jornada que quedará grabada en los libros de historia del fútbol cordobés, Estudiantes de Río Cuarto consiguió el tan anhelado ascenso a la Liga Profesional tras empatar 1 a 1 frente a Deportivo Madryn en el sur del país.

El equipo dirigido tácticamente supo aguantar la presión en el estadio Abel Sastre. Tras haber conseguido una ventaja clave en el partido de ida, el "León" llegó a la revancha con la misión de defender la diferencia.

El empate final le bastó para decretar su vuelta a la élite, un hito que la institución no lograba desde su participación en los viejos Nacionales, cuatro décadas atrás.Sin embargo, la celebración se vio empañada por un final escandaloso.

Cuando el árbitro Facundo Tello pitó el cierre del encuentro, la tensión que se vivía en las tribunas locales se desbordó. Hinchas del "Aurinegro", frustrados por ver esfumarse la chance del ascenso en su propia casa, invadieron el campo de juego, obligando a los jugadores de Estudiantes a abandonar el césped rápidamente rumbo a los vestuarios para resguardar su integridad física, en medio de piedrazos y corridas.Pese a los incidentes, nada pudo opacar la alegría del plantel celeste.

Con este resultado (3-1 en el global), Estudiantes de Río Cuarto se suma a la lista de equipos cordobeses en Primera, coronando una campaña inolvidable que devuelve al "Imperio del Sur" al lugar que soñó durante tantos años.

