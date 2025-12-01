Nacional le ganó a Peñarol y es el nuevo campeón de la Liga Uruguaya

Nacional venció por 1-0 a Peñarol en tiempo extra en el Gran Parque Central y se consagró campeón de la Liga Uruguaya. Un partido peleadísimo tras el 2-2 en la ida, y fue el Bolso el que se encontró con el tanto del título a los 113 minutos de la mano de Christian Ebere.

Ya había advertido Nacional que tenía ese gol al caer, cuando a los 93 minutos había puesto el 1-0 con un cabezazo de Sebastián Coates, que fue anulado por offside. Y 20 minutos después, apareció ese golazo del nigeriano Ebere, quien luchó por la banda izquierda, encaró hacia adentro y sacó un tiro cruzado que fue imposible de contener para el arquero Brayan Cortés.

Así, el equipo dirigido por Jadson Viera Castro, quien asumió a fines de octubre, para reemplazar al destituido Pablo Peirano, llegó a su estrella N°168 y a su 50° campeonato uruguayo.

Vale recordar que en la máxima división de Uruguay se disputan tres certámenes en el año: el Apertura (lo ganó Liverpool), el Intermedio (Peñarol) y el Clausura (Peñarol). El Apertura y el Clausura poseen el mismo formato: una rueda todos contra todos (16 fechas) en la que, el que se sume más puntos, se queda con el título.

Ahora bien, concluidos los tres certámenes, se da lugar a la pelea por ser el campeón de la Liga Uruguaya (que otorga el cupo de clasificación a la Copa Libertadores). Para conocer al ganador, disputan una semifinal el campeón del Apertura y del Clausura. Lo hicieron Liverpool y Peñarol con triunfo del Manya 2-1, por lo que, así, se metió a la final contra el club que más puntos sumó en la tabla anual, que fue Nacional, ahora campeón tras haberle ganado este partido decisivo al Manya.