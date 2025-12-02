Otro clásico de fin de año como hace 30 años atrás

Con la victoria de ayer ante Barracas Central, Gimnasia sacó el pasaporte a las semifinales del Torneo Clausura en donde se medirá en el Bosque contra Estudiantes.

Esta será la primera en 30 años que los dos equipos de La Plata se enfrenten en el mes de diciembre en 60 y 118.

La última vez que se jugó un clásico de “fin de año” fue el 17 de diciembre de 1995, cuando Estudiantes superó 3 a 0 al Lobo con dos goles de José Luis Calderón y otro de Sergio Catán.

En aquel momento a Estudiantes lo dirigía el Profesor Daniel Córdoba que llegaba con una racha de partidos muy parecida a la que ahora ostenta Zaniratto en Gimnasia.

En aquel momento, Córdoba logró cerrar el año como entrenador del Pincha con dos empates y cinco victorias consecutivas (la última fue justamente la del estadio del Bosque) y de ese modo puso al equipo con 1 punto de promedio luego de asumir casi descendido con 0.40 de promedio.

Hoy el destino puso a Zaniratto en una situación parecida, con la chance latente de tomarse revancha de aquel fin de año histórico para los equipos de La Plata. No es lo mismo cerrar el año con una alegría o una frustración ante el clásico rival de toda la vida, que ganar, empatar o perder un clásico en otoño, invierno o al comienzo de la primavera.

En el próximo partido se pondrá en juego mucho más que honor deportivo que se vive y respira en todos los barrios de la región. El que gana pasará a una final histórica, ya que Gimnasia podría ganar el primer título del profesionalismo después de haber eliminado a su eterno rival, mientras que para el Pincha sería la mejor manera de terminar con la polémica que se generó hace menos de dos semanas cuando el club objetó la decisión de la AFA de otorgarle un título a Rosario Central.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, hoy a la tarde quedaría definido si el partido podrá organizarse, o no, el domingo en el estadio del Bosque, ya que de antemano están previstos dos recitales para el fin de semana en el Estadio Único de La Plata. Esto demandará un desdoblamiento de la Policía, que no podría garantizar el desplazamiento de más de 1.500 efectivos para garantizar la seguridad en dos eventos de convocatoria masiva en un mismo horario y en la misma ciudad.