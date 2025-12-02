Oro Azteca exhibe “refregones” jerárquico superior a sus rivales

Arranca el último mes del año calendario y por eso, esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. En el Especial “Haras San Benito” (1.000 mts.), nuestro voto es para Oro Azteca basándonos en que viene de un recorrido jerárquico al más alto nivel, tanto acá como en Palermo, que le suma méritos como para anotarse un nuevo triunfo en un compromiso de este tipo. Recordamos que viene de participar en el Gran Premio “Maipú” (G I-1.000 mts.) en la recta palermitana, arribando a poco más de ocho cuerpos de El Epecuén y a vuelta de hoja , en el “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.), quedando a la misma distancia de El Resero Con Capa, en dos actuaciones ponderables contra los velocistas más destacados del momento. Por estas nuestras, lo plebiscitamos para alzarse con la quinta presea dorada de su destacada campaña.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el quinto turno de la programación, con un lote de seis competidores, dispuestos a llevarse los $5.270.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Oro Azteca, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de la yegua Agradecida Pass con un corto pero exitoso recorrido, como que “aterrizó” de San Isidro –donde entrena- a esta pista enhebrando dos triunfos consecutivos con la misma receta: del pique a la raya, lo cual la convierte en un hueso muy duro de roer, al igual que Arrosto, que siempre es animador en cotejos de esta dimensión.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 2– 4 – 6

2da.) 2 – 3 – 7

3ra.) 5 – 2 - 3

4ta.) 7 – 1 – 4

5ta.) 1 – 4 - 6

6ta.) 4 – 8 – 2

7ma.) 4 – 5 – 1

8va.) 2 – 8 – 7

9na.) 4 – 7 - 3

10a.) 9 – 4 – 10

11a.) 6 - 10 – 7

12a.) 1 – 8 – 6

13a.) 9 – 6 – 10 - 14