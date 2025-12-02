El clásico platense ya tiene fecha: Estudiantes y Gimnasia jugarán la semifinal el lunes 8

Luego de la clasificación de Gimnasia frente a Barracas Central, quedó confirmado el día y horario del clásico que definirá a uno de los finalistas del Torneo Clausura. Tras la intervención de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el encuentro entre Estudiantes y el Lobo se disputará el lunes 8 de diciembre a las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

La decisión llegó tras varias reuniones entre las autoridades de seguridad y los organizadores del certamen, en un fin de semana donde la agenda de la capital bonaerense estará colmada de eventos masivos. La Plata recibirá el domingo la definición de la Copa de Oro del TC2000 en el Autódromo Roberto Mouras —un evento que requiere un vasto operativo de seguridad— y, por la noche, la segunda fecha del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único, con una concurrencia multitudinaria prevista.

Ante ese escenario, las autoridades descartaron el domingo como fecha posible para el clásico, pese al interés inicial de la televisión por programarlo en esa jornada. Finalmente, el duelo se trasladó al lunes feriado, lo que permitirá que el público pueda acompañar el partido sin mayores inconvenientes.

El enfrentamiento será el tercer clásico platense del año y definirá al equipo que avanzará a la final del Torneo Clausura.