Muchos vecinos de La Plata ven al Lobo mejor preparado para este partido

Tal es la expectativa que se generó por un nuevo clásico entre Gimnasia y Estudiantes en este fin de año, que varios vecinos de La Plata ya empezaron a dar sus pronósticos sobre quién puede ganar el partido domingo.

Ayer, en el contexto de otro día caluroso de primavera, muchas personas decidieron salir a la calle con las camisetas del Pincha y del Lobo comenzando a palpitar el partido que marcará la eliminación y el final del año para el que pierda y el pasaporte a la Final y la búsqueda de la gloria para el otro.

En una encuesta lanzada por el noticiero de deportes de la televisión de La Plata, Somos Deporte, casi un 70 por ciento de los vienen participando de la iniciativa en la red social X (extwitter) sostiene que Gimnasia llega mejor preparado a este encuentro y que resultará ganador.

El Lobo viene de ganar los últimos cinco partidos que jugó, de los cuales cuatro lo hizo afuera del Bosque nada menos que contra rivales como River o Platense (último campeón), Unión en Santa Fe y ahora Barracas Central en el estadio Claudio Tapia.

El Pincha llega con el orgullo herido y la experiencia de un plantel que hace un año supo afrontar finales y salió bien parado. Todavía sin un centrodelantero definido y sabiendo que será más visitante que nunca en el estadio del Bosque por todo lo que se pone en juego.