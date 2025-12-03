La Reserva del Lobo se enfrenta ante Boca en la gran final

Llegó el día. La Reserva de Boca y Gimnasia disputarán la final del Torneo Proyección para definir al gran campeón de la segunda parte de la temporada. El partido se disputará desde las 19.30 en el Estadio Florencio Sola. La elección del estadio del Taladro surgió luego de evaluar distintas alternativas y garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y capacidad ante el interés que generó la campaña del equipo albiazul.

La presencia de ambas parcialidades suma un condimento especial a la final, que se jugará en un marco similar al de un duelo de Primera y con expectativas altas por el desempeño de los juveniles triperos durante el torneo.

Primero en su zona en la fase regular, el equipo de Mariano Herrón viene pisando fuerte y se erige como el gran candidato al título. Aunque en los duelos de eliminación directa no tuvo la misma contundencia que el Lobo, llega envalentonado tras ganarle 2-0 a River en el predio de Ezeiza.

Por su parte, el conjunto dirigido por Ricardo Kuzemka (y hasta hace algunos partidos por “Lucho” Zaniratto) hizo un camino diferente al Xeneize, sin tanta holgura durante la primera etapa (salió tercero en el Grupo B) pero a paso firme en los mata-mata: eliminó a Newell´s en octavos de final por 2-0, superó 3-1 a San Lorenzo en cuartos y goleó 4-0 a Argentinos en semis.

Los hinchas de Gimnasia deberán trasladarse por la avenida Gallo, a través de la intersección con Pueyrredon y a partir de loo que es la calle Arenales tendrán sus dos accesos a la tribuna del Lencho Sola.