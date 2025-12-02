Los mano a mano de eliminación directa en los clásicos platenses

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en El Bosque por las semifinales del Torneo Clausura y tendrán su cuarto partido mano a mano en la historia, en el que el Lobo podrá igualar el registro ya que el pincha ganó dos y perdió una de las tres series disputadas.

Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. En el primer duelo, empataron 3-3 luego del tiempo suplementario y el desenlace tuvo un capítulo más. En el desquite, el equipo rojiblanco se impuso por 2-1.

La revancha para el Tripero llegó en la Copa Centenario 1993 (su segundo título, tras el Torneo de Primera de 1929). El combinado entrenado por Carlos Ramaciotti y Edgardo Sbrissa triunfó en la ida por 1-0 con gol de Guillermo Barros Schelotto, mientras que el segundo cotejo terminó sin goles.

Sin embargo, el duelo en el Juan Carmelo Zerillo terminó media hora antes producto de un proyectil por parte de la hinchada visitante que lastimó al juez Juan Carlos Biscay. Luego, la vuelta se jugó sin sanciones para el León.