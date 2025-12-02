Velasco viene a la cena del aniversario del Nacional

Hablar de Julio Velasco, es hablar de uno de los entrenadores más exitosos en la historia del vóley mundial. Reconocido en forma ecuménica, Julio Velasco es bien platense, pincha fanático, bilardista a ultranza y orgulloso bachiller del Colegio Nacional de nuestra ciudad. Integrante de la destacada promoción del año 1970 –la misma del recordado Federico Mouras- más conocida por los “Bachi’s 70” se hizo una fugaz escapada de Italia donde reside –más exactamente en las afueras de Bolonia- para participar este viernes de la “Cena de los 140 años del Colegio Nacional”.

Su apretada agenda –recordar que es técnico de la selección femenina azzurra, última campeona olímpica en París 2024 y reciente campeona mundial 2025, que acumula un invicto de36 partidos en el más alto nivel- solo le permite estar este viernes en nuestra ciudad.

A la tarde se reunirá con sus compañeros de promoción –un ritual que cumple cada vez que viene a La Plata- y a la noche participará de dicha cena, para al día siguiente regresar a Italia.

Como dijo hace muy poco en una extensa nota en el prestigioso diario italiano la Gazzetta dello Sport: “Es una pena que el trabajo continuo me haya llevado a perder la continuidad de ciertas relaciones, como no ir más a las milongas a bailar tango. Pero no he perdido el placer de ir a Argentina cada año a ver a mis viejos amigos”, confesó Velasco.