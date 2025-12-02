De La Plata con 76 años terminó tercera en el Sudamericano

En el contexto del fin de semana, otra deportista de La Plata se destacó en el plano internacional y despertó elogios y comentarios entre los vecinos del barrio La Loma.

Mabel Irene Fileni, de 76 años, terminó en el tercer lugar en el torneo sudamericano de Atletismo que se disputó en Chile, compitiendo en la modalidad de 400 metros de velocidad.

La deportista representa a La Plata en la categoría Master de veteranos, y próxima a cumplir 77 años se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que hacen deporte en la región.

Fileni fue acompañada por sus preparadores y volverá a la ciudad en las próximas horas con la medalla que obtuvo por el tercer puesto, llena de orgullo y anécdotas para comentar a los vecinos de 15 y 38, que ya la están esperando con mucho entusiasmo en el barrio La Loma.

“Había mucha gente en las tribunas y para mí, a los 76 años, fue muy difícil”, señaló en contacto con el diario Hoy y la Red 92.