Un luchador de La Plata se subió al ring con neumonía y ganó por nocaut

Atrás de cada luchador de artes marciales mixtas hay una historia de vida. En este caso, un vecino de La Plata que desde hace algunos años comenzó a recorrer el mundo, sobresalió por ganar por nocaut un combate en Filipinas, al que tuvo que afrontar con un cuadro de neumonía.

Se trata de Nahuel Gandolfi, alias el Roble, quien podría haber desistido de subirse al ring por sus condiciones de salud, pero no quiso dejar pasar la chande que no siempre se presenta para este tipo de competidores.

El Roble derrotó al “Super Lolo” Cruz en Trinidad, Filipinas, accediendo a combatir en la categoría de 72 kilos, cuando en realidad su peso normal es de 66 y suele competir en Pluma.

Con este triunfo, Gandolfi acumula 22 victorias, de las cuales 15 fueron por sumisión, cinco por nocaut y una por decisión, además de tener cinco derrotas.

Según se supo, este deportista de La Plata aspira a volver a pelear por el título de la MMA en Japón el año que viene, procurando dejar el nombre del deporte de la ciudad lo más alto posible.

“Ahora voy a tener la chance de volver a pelear en Osaka, pero ahora en mi categoría original”, comenzó Gandolfi desde Filipinas a este diario.

Ayer, mientras se atendía en el hospital y se evaluaba una posible internación por haber levantado temperatura por el cuadro de salud tras la pelea, el Roble no apagó el sueño de convertirse en uno de los referentes de las artes marciales mixtas que surgió de la ciudad, como en su momento ocurrió con otros competidores como Santiago Ponzinibbio.

Mientras tanto, Gandolfi sigue recorriendo el mundo con la familia que supo formar en su incansable aventura de abrirse paso en una disciplina que ha crecido mucho en los últimos quince años, pero que sobre todo requiere de un enorme esfuerzo para poder mantenerse en forma, entrenar y sobre todo alimentarse.

El Roble es un típico luchador de la vida, que desde Tolosa a Filipinas se encarga de difundir todos sus logros en su pagina de Facebook “El Roble Gandolfi MMA”.