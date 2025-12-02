Un clásico que desborda La Plata: Estudiantes y Gimnasia, a un paso de la final en medio del caos

La Plata vuelve a ser el centro del fútbol argentino. Estudiantes y Gimnasia disputarán una semifinal caliente, decisiva y con una carga emocional pocas veces vista: el que gane jugará la final del Torneo Clausura. Y lo hará nada menos que en el Bosque, donde el Lobo tendrá la localía por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. La instancia está definida. El problema, ahora, es definir cuándo se jugará.

Mientras la ciudad se prepara para uno de los encuentros más importantes de los últimos años, la agenda local se volvió un rompecabezas. Aprevide y AFA chocan por la programación: el organismo de Seguridad bonaerense sugiere jugar el lunes 8 de diciembre a las 17, aprovechando el feriado nacional y un día operativo más liviano.

Pero la AFA presiona fuerte para que el clásico se juegue el domingo, en simultáneo con la otra semifinal del torneo. El conflicto escaló porque La Plata vivirá un fin de semana multitudinario, cargado de recitales de gran convocatoria.

El sábado ya aparece descartado. En el Hipódromo se presentará Andrés Calamaro, con público masivo, y a apenas seis kilómetros, en el Estadio Diego Armando Maradona, habrá otro hito musical: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se preparan para un show que agotó entradas y obligó a agregar una fecha más por la enorme demanda. Las puertas abrirán a las 17, lo que complica por completo cualquier operativo paralelo en el Bosque.

El domingo tampoco ofrece un respiro: la banda fundada por el Indio Solari repetirá su espectáculo en el DAM, reduciendo la disponibilidad policial para un clásico que siempre exige un despliegue monumental. En el antecedente más cercano, el operativo del 19 de octubre en UNO demandó 900 efectivos.

En este contexto, Aprevide insiste en que el lunes es el único día viable, mientras que la AFA mantiene la presión por el domingo. La definición, aseguran, llegará entre jueves y viernes.

Del lado futbolístico, el Pincha llega fortalecido. Tras una clasificación agónica en la fase regular, eliminó a Rosario Central en Arroyito y superó a Central Córdoba en Santiago del Estero, ambos triunfos fuera de casa. Gimnasia, por su parte, hilvanó una racha formidable y golpeó a Barracas Central para meterse entre los cuatro mejores.

Habrá clásico, habrá tensión, habrá una ciudad en estado de ebullición. Lo único que falta es que alguien diga cuándo. Porque el partido ya empezó, aunque todavía no haya horario confirmado.