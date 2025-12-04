El plan de Zaniratto para pasar a la historia grande de Gimnasia

El gran clásico platense por una de las semifinales del Torneo Clausura tiene día , horario y juez: será el próximo lunes -feriado- a las 17:00 horas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La ley será Facundo Tello. Tras la gran victoria ante Barracas Central, el plantel comandado por Fernando Zaniratto se entrenó con el foco puesto en el duelo ante Estudiantes.

En el último compromiso en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Alejandro Piedrahita no pudo estar y fue reemplazado por Jeremías Merlo. El extremo quedó desafectado del encuentro producto de una molestia que no le permitió competir con normalidad en las últimas semanas. Pero en la jornada de ayer, el futbolista colombiano se entrenó a la par del grupo y le generó una duda al técnico albiazul.

Al tener dos jugadores con gran nivel para un puesto, Zaniratto probará a ambos en lo que queda de la semana y pondrá en el derbi local al que vea mejor. De esta manera, el 11 titular para hacer historia en el Bosque sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

El club suspendió a tres socios tras los incidentes en la Asamblea

La Comisión Directiva saliente de Gimnasia resolvió aplicar la suspensión provisoria a tres socios señalados como protagonistas de agresiones durante la Asamblea Ordinaria del 30 de octubre. La medida se tomó tras el análisis de imágenes de seguridad y permanecerá vigente hasta que se inicie el proceso disciplinario previsto en el Estatuto Social.

Según pudo averiguar este medio, el dirigente Oscar González Arzac presentó el análisis completo con las imágenes que permitieron identificar a los socios protagonistas de agresiones físicas contra integrantes de la dirigencia encabezada por Mariano Cowen.