City Bell se enciende: fiesta, despedida y clásico a distancia para los hinchas del Pincha

El clásico platense ya tiene fecha confirmada: lunes a las 17 en el Juan Carmelo Zerillo. Y mientras el equipo de Eduardo Domínguez se prepara para la semifinal del Clausura, los hinchas de Estudiantes vuelven a apostar por una tradición que tomó fuerza en los últimos años: vivir el partido todos juntos en el Country Club de City Bell.

Una vez más, el predio albirrojo será el punto de encuentro para miles de Pinchas que no podrán estar en el Bosque pero que igual quieren sentir el calor del clásico. Desde media mañana, agrupaciones, filiales, familias y grupos de socios empezarán a llegar para armar la previa: banderas al viento, bombos afinados, trompetas listas y las primeras parrillas tomando temperatura. El ritual de siempre, pero en modo semifinal.

Como ocurre cada vez que Estudiantes juega de visitante, se armarán distintos sectores para ubicarse con comodidad, muchos de ellos ya asignados desde encuentros anteriores. La idea es vivir una jornada completa, con almuerzo incluido, previo a la transmisión del partido que dividirá otra vez a la ciudad.

Pero no será sólo ver el clásico: también se prepara una despedida especial para el plantel. Antes de subirse al micro rumbo al Bosque, la delegación saldrá por las calles internas del Country escoltada por el aliento de aproximadamente dos mil hinchas que ya prometen un recibimiento cargado de emoción, color y cánticos.

City Bell, otra vez, se transformará en un mini estadio. Un clásico dentro del clásico.