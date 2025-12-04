Richardisong, la frutilla del postre para el cierre del 2025 de “El Rey de SAO”

Esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 14.30 y las 20.30. En el tradicional Clásico “Benito Lynch” (1.200 mts.), nuestro voto es para Richardisong, un veloz descendiente de Emperor Richard que hace poco más de seis meses arrancaba su campaña “pintando” para ser un futuro animador de los clásico de velocidad, ya que debutó con una contundente victoria en esta pista para repetir a vuelta de hoja en San Isidro. Tras cartón, subió a la categoría jerárquica , escoltando a Viejo Cuchara, en oportunidad de la disputa del Clásico “Club Hípico de Tandil” (L-1.100 mts.) en éste mismo hipódromo. Vino una pausa en su entrenamiento y luego de cuatro meses, volvió a mediados del mes pasado en la recta palermitana con un cuarto lugar de El Olimpo. Esta carrera le sirvió para “estirar músculos” y ahora regresa a esta cancha con serias intenciones de victoria, subiendo a los 1.200 metros, donde buscará tener más “aire”.

Carrera reservada para productos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupa el quinto turno de la programación, con un lote de cinco competidores, dispuestos a llevarse los $7.130.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Richardisong, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Encantador Pass que no es invicto en esta pista –acá ganó las tres carreras que luce en su palmarés- porque en su último refregón clásico, se topó con Say It Fast. Su corta pero exitosa cartilla lo convierte en un hueso muy duro de roer, al igual que Walking Thunder, que viene embalado con un par de contundentes victorias y con ganas de seguir la serie.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!