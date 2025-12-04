Domínguez define el equipo para una batalla futbolística histórica

En la tarde del martes, Estudiantes volvió a pisar el césped del Country de City Bell tras el desgaste del viaje a Santiago del Estero, aunque todavía con la satisfacción de haber sellado la clasificación a semifinales. La mente, ahora, está enfocada en un desafío que no admite errores: el clásico platense del próximo lunes a las 17 en el Juan Carmelo Zerillo, por un lugar en la final del Clausura.

Este miércoles, Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico comenzaron a analizar las dudas que deberán resolver en los próximos días. Una de ellas pasa por el mediocampo: la vuelta de Mikel Amondarain tras la suspensión es una tentación, pero Ezequiel Piovi atraviesa su mejor momento desde que llegó al Pincha. Orden, presencia, experiencia y una lectura de juego que hoy pesa más que nunca en la mitad de la cancha. El Vasco, pese a su juventud, se ganó un lugar desde su irrupción en Primera, pero todo indica que Domínguez apostaría por la solidez de Piovi para acompañar a Santiago Ascacíbar y Cristian Medina en un eje que será vital en el Bosque. La semana en el Mariano Mangano será larga y particular. Con el clásico programado para el lunes, el plantel tendrá más sesiones de trabajo de lo habitual y entrenará hasta el domingo por la tarde, momento en el que quedará concentrado. El Pincha afina músculos, ideas y cabeza. Porque lo que viene no es un partido más: es el partido.

Ascacibar en el radar de River

La bomba explotó justo en la previa del clásico y tocó donde más duele: el corazón del Pincha. River volvió a la carga por Santiago Ascacíbar y en Núñez ya trabajan para tenerlo en 2026. Como pudo saber Cielosports.com, el Millo avanzó con una primera charla con el representante del Ruso, el inglés Kristian Bereit, para conocer su situación y sus pretensiones. La reunión fue este miércoles, después del entrenamiento, en el restaurante del golf del Country de City Bell. Allí Bereit le contó al propio Ascacíbar los detalles del sondeo y una propuesta inicial que River dejó sobre la mesa. La historia se filtró rápido por una publicación del agente, que terminó de encender la novela. Por ahora, Estudiantes está al margen: no hubo contactos entre clubes y desde el Pincha remarcan que toda la atención está puesta en la semifinal del lunes. Recién después se hablará del futuro del capitán. Mientras tanto, el Ruso también tiene un interés desde Brasil, aunque la chance de River lo seduce… y mucho.