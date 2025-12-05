Anacleto habló tras la asunción y llevó tranquilidad a los hinchas

Tal como adelantó diario Hoy, Carlos Anacleto asumió en el mediodía de ayer tras unas elecciones históricas donde arrasó con el 74,4%. Luego del acto protocolar y la asunción como presidente de Gimnasia, el líder de Usina Tripera habló en conferencia de prensa sobre el comunicado de los jugadores: “No nos sorprendió la medida de los jugadores pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves del home banking para pagar. El viernes a primera hora seguro resolvemos todo”. Además, el flamante vicepresidente “Yayi” Ibañez confirmó que habrá bono optativo para el día lunes. No habrá venta de generales para el clásico platense, pero habrá bono optativo de $10.000 para la popular y $20.000 para la platea. Los asociados Triperos podrán sacar su localidad desde el portal de Autogestión.

Anacleto también habló en AM910 y se refirió al mercado de pases: “Es la idea repatriar a Nacho y Milton y vamos a entrar en contacto con ellos. Con ellos estamos bien representados. La idea es buscar un 5 y un 9”. Al mismo tiempo, descartó un posible regreso de Nacho Miramón.