El clásico del siglo: a días de un partido que será histórico

El próximo lunes a las 17.00, Gimnasia y Estudiantes se van a dar cita en el Juan Carmelo Zerillo para afrontar una nueva edición del Clásico Platense. Por las semifinales del Clausura de la Copa de la Liga, el que logre ser vencedor de este cotejo que en caso de estar igualado en los 90 minutos, irá alargue y si persiste el resultado, tendrá penales, jugará la gran final del campeonato en Santiago del Estero.

Por dicho motivo muchos fanáticos del Lobo y el Pincha, como también diferentes colegas en diversos medios de comunicación se debaten y ponen en discusión si este próximo encuentro entre ambos equipos es el más importante de la historia, por la instancia, por ser mata-mata y por la oportunidad justamente de ir por una estrella el sábado 13 de diciembre.

No obstante, hubo algunos otros partidos entre las instituciones más convocantes de la capital de la provincia de Buenos Aires que han generado un gran cimbronazo. Por ejemplo uno se dio en 1996, en aquel empate 1-1 en el Jorge Luis Hirschi que privó al Tripero de ser campeón del Clausura de ese año.

Recordando ese partido, Claudio Paris dio una entrevista, donde mencionó: “Creo que el que jugué en el ’96 fue el más importante de la historia. Gimnasia venía con todas las chances de ser campeón”. “Gimnasia tiene la ilusión de lograr algo que no logró nunca. Lo que uno quiere es que Gimnasia no salga campeón… para nosotros ese es el folclore platense”, chicaneó luego en diálogo con 1.21+.

Más acá en el tiempo, a mediados del 2014 la Copa Sudamericana los cruzó en la etapa de dieciseisavos de final del certamen internacional, en lo que fue el primer y único enfrentamiento entre sí por torneos que no están precisamente bajo la órbita de la AFA. Fue empate 0-0 en la ida en el Bosque, al tiempo que fue triunfo 1-0 en la vuelta para el León con la conquista de Diego Vera a los cuatro minutos de la parte complementaria. Luego, el equipo de Mauricio Pellegrino enfrentó a Peñarol de Montevideo y River Plate.

Más allá de eso, este clásico tiene las particularidades mencionadas anteriormente que lo hacen muy importante, y el debate continuará entre los simpatizantes a través de redes sociales, pero también en la calle, ya que en todas las esquinas de la ciudad solamente se habla del próximo Gimnasia y Estudiantes del lunes a la tarde con arbitraje de Facundo Tello.