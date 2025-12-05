La UTA mantiene el paro parcial de micros

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se mantiene en alerta por el retraso en el pago de los sueldos en algunas empresas de micros. Hasta el cierre de esta edición, se mantenía vigente la posibilidad de un paro en algunas líneas para este viernes.

En La Plata, choferes de las líneas 275, 506 y 307 hicieron retención de tareas, pero luego levantaron la medida de fuerza ante el pago total de sus sueldos.