YPF habilitará pagos con criptomonedas en todas sus estaciones

YPF anunció que permitirá pagar con criptomonedas en sus estaciones de servicio, convirtiéndose en la primera petrolera del país en habilitar este sistema. La medida se aplicará de manera progresiva y abarcará tanto la compra de combustibles como de otros productos. Entre las monedas digitales aceptadas estará el Bitcoin, aunque la empresa prevé sumar otras opciones según la demanda y la evolución del mercado.

Según señalaron desde la firma, el sistema funcionará a través de la aplicación oficial de YPF, que permitirá vincular billeteras virtuales con la cuenta del usuario. Al momento de la compra, el cliente podrá seleccionar la opción de pago en criptomonedas y realizar la operación con confirmación inmediata.

La iniciativa se suma a la posibilidad de pagar en dólares, incorporada en octubre, y marca un nuevo paso en la digitalización de los medios de cobro de la empresa.