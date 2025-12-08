Hoy se arma el arbolito: cuánto gastaron las familias para decorarlo

Como marca la tradición, este 8 de diciembre miles de familias se reúnen para armar el arbolito de Navidad y dar inicio simbólico a las celebraciones de fin de año. En medio de la emoción, también aparece una pregunta recurrente en muchos hogares: ¿cuánto salió decorar el árbol en este 2025?

Según relevamientos en comercios y testimonios de vecinos, los gastos varían ampliamente. En algunas casas, donde se reutilizaron pinos y adornos de años anteriores y solo se renovaron las luces, la inversión fue mínima y osciló entre los $10.000 y $20.000. En otros hogares, que optaron por comprar un pino nuevo pequeño o mediano y un set básico de decoración, el presupuesto total terminó ubicándose entre los $40.000 y $70.000.

Para quienes decidieron renovar todo, los números fueron más elevados. Los pinos artificiales medianos, de alrededor de 1,20 metros, se pagaron entre $20.000 y $38.000, mientras que las guirnaldas de luces LED tuvieron valores desde $8.000 hasta $45.000, según el tamaño. A eso se le sumaron los adornos básicos, con sets que costaron entre $10.000 y $20.000. En los hogares que eligieron árboles grandes y decoración más completa, el gasto total superó fácilmente los $100.000.

También hubo familias que apostaron a alternativas más económicas y creativas. Árboles armados con ramas, luces recicladas o decoraciones hechas a mano permitieron mantener viva la tradición con presupuestos mucho más bajos. Así, entre opciones clásicas y propuestas, este 8 de diciembre vuelve a repetirse el ritual del arbolito, adaptado a cada bolsillo, pero con el mismo espíritu de encuentro y celebración.