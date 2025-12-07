El origen del jazz en un funeral

A comienzos del siglo XX, en Nueva Orleans, surgió una tradición que impulsó el nacimiento del jazz tal como lo conocemos: las “funeral parades” o procesiones fúnebres musicales.

En estas ceremonias, una banda acompañaba a la familia del difunto con música solemne durante el camino al cementerio. Pero al finalizar el entierro, el tono cambiaba por completo. La banda interpretaba ritmos alegres, improvisados y enérgicos que anunciaban el “regreso a la vida” de la comunidad. Esa mezcla de espiritualidad, tristeza, celebración y libertad musical fue una de las semillas del jazz moderno.

Con sus influencias africanas, caribeñas y europeas, este estilo se expandió rápidamente desde los barrios criollos de Nueva Orleans hacia todo Estados Unidos. Hoy, las jazz funerals siguen siendo una de las tradiciones culturales más emblemáticas de la ciudad.