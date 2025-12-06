ATE anunció un paro general y movilización contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro nacional y movilización al Congreso el 9 de diciembre para rechazar la reforma laboral impulsada por Javier Milei La medida también busca frenar el recorte del diez por ciento de la planta estatal y visibilizar el malestar creciente en el sector público.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que la iniciativa oficial busca disciplinar a la fuerza de trabajo. Asimismo, sostuvo que la salida de la crisis pasa por fortalecer las convenciones colectivas y rechazó el intento de ajuste, señalando que el Gobierno subestima la resistencia sindical y la capacidad de organización de los trabajadores.