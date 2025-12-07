Científicos descubren que el cometa 3I/Atlas late cada 16 horas

El cometa interestelar 3I/Atlas, que desde su hallazgo se convirtió en objeto de fascinación científica y pública, acaba de sumar un rasgo inesperado a su recorrido por el sistema solar.

Un equipo de astrónomos documentó que el cuerpo emite un pulso luminoso cada 16,16 horas, un fenómeno que algunos describen como un auténtico “latido cósmico”. La explicación más plausible apunta a la rotación del núcleo. Al girar, distintas zonas de hielo quedan expuestas de manera periódica a la radiación solar, liberando gas y polvo que incrementan el brillo con sorprendente regularidad.

El hallazgo, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, generó gran expectación por la precisión del patrón y abre nuevas preguntas sobre la dinámica de los cometas interestelares. Los investigadores esperan confirmar la hipótesis el próximo 19 de diciembre, cuando 3I/Atlas alcance su máxima aproximación a la Tierra y pueda ser observado con mayor detalle. La posibilidad de registrar en vivo este ritmo luminoso convierte al evento en una oportunidad única para comprender cómo interactúan estos visitantes galácticos con nuestro sistema solar.