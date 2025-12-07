Masiva muerte de pingüinos en Sudáfrica

Los pingüinos de El Cabo, Sudáfrica, se encuentran enfrentando su peor crisis en décadas. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Exeter y el Departamento de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, cuyos datos fueron retomados por agencias internacionales, revela que más de 62 mil pingüinos africanos han muerto por hambruna en menos de diez años. La especie, que ya está en la lista roja de la UICN, se aproxima a un punto de no retorno.

El desplome de sus fuentes de alimento, principalmente la sardina, cuya abundancia cayó por debajo del 25% de su nivel máximo en 17 de los últimos 20 años sería, según los investigadores, la principal causa. “Entre 2004 y 2011, la población de sardinas en la costa oeste de Sudáfrica se mantuvo constantemente por debajo del 25% de su abundancia máxima, lo que parece haber causado una grave escasez de alimento para los pingüinos africanos, lo que se estima en la pérdida de unos 62.000 individuos”, detalló el coautor del estudio, ichard Sherley. Vale recordar, que el pingüino africano, catalogado como “en peligro crítico” el año pasado, muda su plumaje una vez al año para mantener la impermeabilidad y el aislamiento térmico, y durante 21 días deben permanecer en tierra, donde no pueden cazar, dependiendo de las reservas de grasa acumuladas.