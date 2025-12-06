Detectan las “fábricas de energía” de neuronas del reloj biológico

El reloj biológico es un grupo heterogéneo de neuronas que regula el sueño y la vigilia, el sistema inmune, la digestión, la temperatura corporal, la presión arterial, el funcionamiento de los riñones, la frecuencia cardíaca, los ritmos de ovulación cada 28 días y muchas otras funciones. La literatura científica acumula evidencia sobre la relación entre su disfunción y la susceptibilidad al desarrollo de ciertos tipos de cáncer, así como de enfermedades cardíacas. Entender cómo funciona este reloj a nivel molecular puede iluminar aspectos relevantes para la medicina humana.

Ahora, un estudio internacional, coliderado por la investigadora del CONICET Fernanda Ceriani, logró registrar los cambios estructurales y de funcionamiento que ocurren en el interior de ciertas neuronas que regulan el reloj biológico y que por lo tanto “ponen en hora” la fisiología del organismo a lo largo del día. El hallazgo fue realizado en la mosca Drosophila melanogaster, uno de los modelos experimentales más usados en investigación por compartir mecanismos biológicos con los seres humanos.

Mediante el empleo de microscopía electrónica volumétrica, el equipo de investigación logró ver, por primera vez, cómo se modifican, a medida que avanza el día la forma, la cantidad y el volumen de las mitocondrias, estructuras que producen la energía que necesitan las células para cumplir sus funciones.