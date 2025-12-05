Alak y los tenistas Etcheverry y Tirante presentaron la Copa Ciudad de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este viernes la presentación de la Copa Ciudad de La Plata a través de una conferencia en el Salón Blanco del Palacio Municipal, acompañado por los tenistas locales Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, y por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

“Quiero agradecerles a estas estrellas del tenis mundial, que hacen una exhibición muy relevante para La Plata, no solamente por el estímulo deportivo sino por jerarquizar a la ciudad notablemente”, expresó Alak.

En la misma línea, Galland manifestó: “Para La Plata es un orgullo enorme contar con deportistas como Tomás y Thiago, que llevan el nombre de la ciudad a lo más alto del tenis mundial. Esta copa no solo celebra ese talento, sino que también lo pone al servicio de una causa solidaria tan importante como el Hospital de Niños”.

Asimismo, Tirante aseguró que “es importante que la ciudadanía pueda disfrutar del espectáculo y del show” y subrayó: “Es un orgullo poder acompañar a los chicos y a sus familias”.

Finalmente, Etcheverry recalcó: “Para nosotros es un placer poder jugar acá y darle la oportunidad a nuestras familias y amigos de que puedan vernos; el año pasado se vivió algo muy lindo”.

La segunda edición de la Copa Ciudad de La Plata se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en el Club Universitario (14 y 501). Parte de lo recaudado será destinado al Hospital de Niños Sor María Ludovica y el programa incluirá una clínica de tenis para más de un centenar de chicos y chicas de escuelas platenses, además de espacios recreativos.

Asimismo, la jornada ofrecerá un partido exhibición entre las destacadas figuras platenses Etcheverry y Tirante junto a los jugadores del Top 90 mundial Francisco Comesaña y Luciano Darderi, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes de la capital bonaerense, con presencia de atletas de élite mundial y oriundos de la ciudad.

Cabe mencionar que el certamen solidario fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante y regresa este año con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los deportistas locales y la comunidad, promoviendo valores solidarios y el desarrollo del tenis en la región.