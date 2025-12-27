La agenda cultural completa para despedir el año en La Plata

La ciudad despedirá el 2025 con una agenda cultural cargada de propuestas para disfrutar en familia en los distintos centros culturales, salas, templos y predios de la capital bonaerense.

En ese marco, se llevarán adelante shows en vivo en el Café de las Artes, se brindará una visita guiada por el Palacio López Merino y se desarrollará una jornada homenaje a Lumpen Bola con la participación de artistas locales, música, acrobacia, danza con fuego y diversas expresiones artísticas.

La agenda comenzará hoy a las 18:00 con una visita guiada en el Palacio López Merino, una propuesta que permitirá recorrer el histórico edificio y, al mismo tiempo, conmemorar el natalicio de dos destacadas escritoras platenses: Ana Emilia Lahitte y Aurora Venturini.

Más tarde, a las 18:30, el Café de las Artes del Pasaje Dardo Rocha ofrecerá un nuevo recital de Ella te dará detalle, una invitación a disfrutar de una tarde de música en un agradable ambiente cultural.

El sábado continuará desde las 18:00 con un homenaje a Lumpen Bola en 8 y 63, una celebración colectiva de la obra y la vida del artista que reunirá performance, body painting, acrobacia, slackline, danza con fuego, música y relatos, con la participación de múltiples artistas, familiares, amigos, vecinos y vecinas. La actividad se suspende en caso de lluvia.

A las 18:30, el Café de las Artes volverá a ser punto de encuentro con la presentación musical de Gipsy Jazz; mientras que, a las 19:30, se celebrará la Misa de la Sagrada Familia en la Catedral de La Plata.