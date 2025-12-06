La Plata ofrece un fin de semana con múltiples propuestas culturales y recreativas

La Plata se llena de actividades para este fin de semana con una agenda con programación en centros culturales, salas municipales y espacios públicos. La propuesta incluye ciclos musicales y teatrales, recorridos patrimoniales, actividades para las infancias y funciones de cine, además de los tradicionales conciertos al aire libre en las plazas.

En cuanto a las actividades para hoy desde las 10 horas, está el Encuentro Tanguero del Interior en el Polideportivo de Humanidades, que incluye desayuno milonguero, la Asamblea Etiana y una milonga de gala con la Orquesta Infames junto a Milagros Amud y Rodrigo Morel. Desde las 17:00, la propuesta continuará en Plaza San Martín con clases abiertas y milonga al aire libre junto a Los Reyes del Tango.

A las 10:30 se pone en marcha el Walking Tour Paseo del Bosque, mientras que a las 15:00 se realizan los festejos por el 136° aniversario de Manuel B. Gonnet, con espectáculos infantiles, danzas y cumbia en 15 bis entre 494 y 495. En simultáneo, la República de los Niños ofrece un taller gratuito de animación para infancias y Meridiano V celebra la Fiesta de la Frutilla con cocina en vivo, sorteos y stands productivos.

A las 15:30, Plaza Rocha recibe una nueva edición de Rock en Plaza Rocha con cinco bandas locales. Más tarde, a las 17:00, habrá dos propuestas en paralelo: Música en la Glorieta en Plaza San Martín y Una tarde al ritmo de Ecuador en Plaza Italia. La jornada continuará con la película Belén a las 18:30 en el Cine Select, un show de Gipsy Jazz a las 19:00 en el Café de las Artes y una nueva fecha del ciclo de danza contemporánea Próximo Movimiento en la sala A del Pasaje Dardo Rocha. El sábado cerrará a las 20:30 con La Frecuencia Kirlian: La serie completa en el Cine Select.

En tanto para mañana, comenzará a las 10:30 con el Walking Tour Ciudad Soñada desde Plaza Moreno. A las 15:00, Plaza Belgrano será sede de la competencia de freestyle Cantá la Posta, mientras que en la República de los Niños se presentará el espectáculo de humor Javi Circo. Desde las 18:00 continuará la actividad en Meridiano V con el grupo folclórico Samai, además de nuevas funciones de Belén y Weser en los cines municipales y el show de Lucio Maggiori en el Café de las Artes. El fin de semana culminará a las 20:00 con proyecciones del Festicalp en el Cine Select y el Cine EcoSelect, con entrada gratuita.