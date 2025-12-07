Con solo 10 años, una nena platense juró a la bandera Argentina en la Embajada de Japón y emocionó a la comunidad

La familia Hino Ragazzini atraviesa un cierre de 2025 cargado de emoción, orgullo y sentimientos patrióticos. Es que Hino Izumi, de tan solo 10 años, protagonizó un hecho tan inédito como conmovedor al jurar la bandera argentina en la embajada nacional en Japón, convirtiéndose en la primera niña argentina en llevar adelante esta tradicional ceremonia en el país asiático.

Izumi es hija de Florencia Ragazzini y Marcos Hino, ambos con profundas raíces en la ciudad de La Plata. La niña nació en Argentina, fruto de una historia familiar que une culturas y continentes, y que hoy tiene su presente en Japón, donde el sentimiento por la patria sigue intacto pese a la distancia.

La historia de sus padres comenzó en la década del ’90, cuando Florencia y Marcos fueron compañeros en el Comercial San Martín de La Plata. Tras finalizar la escuela, perdieron contacto durante varios años, hasta reencontrarse a través de las redes sociales. Para entonces, Marcos ya se había radicado en Japón, el país de origen de su padre, y fue él quien invitó a Florencia a viajar y conocer su nueva vida. Ese encuentro fue el inicio de una nueva etapa juntos.

Florencia ya era mamá de Lautaro y, con el paso del tiempo, conformaron una familia ensamblada que hoy reside en la ciudad de Moriya, ubicada a unos 30 minutos de Tokio. Allí, Izumi asiste al Colegio Ooizawa y crece en un entorno multicultural sin perder el vínculo con sus raíces argentinas.

La emotiva jura de la bandera en la embajada no solo representó un momento inolvidable para la familia, sino también un fuerte gesto simbólico de identidad y pertenencia. En tiempos donde miles de argentinos viven en el exterior, el acto de Izumi reafirma que la patria también se construye lejos del territorio, manteniendo vivas las tradiciones y el amor por el país, aun en la otra punta del mundo.