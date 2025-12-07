Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una carpa en la Costa Atlántica

El verano 2026 llegó a la Costa Atlántica argentina con una amplia disparidad de precios para el alquiler de carpas y sombrillas, marcando diferencias notorias según la ciudad, la ubicación del balneario y los servicios incluidos. Desde opciones más accesibles hasta propuestas premium con valores dolarizados, el gasto en playa volvió a ser un factor clave a la hora de planificar las vacaciones.

En Mar del Plata, los costos varían según la zona. En el tradicional sector de La Perla, una carpa para una semana alcanza los $735.000, con servicios completos que incluyen sillas, mesa, cofre de seguridad, baños y canchas deportivas. En la zona sur de la ciudad los valores ascienden: una semana ronda los $850.000, mientras que el alquiler diario supera los $150.000, con extras como cochera y pileta. En Punta Mogotes, una de las áreas más concurridas, los precios parten desde $80.000 por día, con quincenas que oscilan entre $900.000 y $1.500.000, y alquileres mensuales que pueden llegar a los $2.000.000.

En Villa Gesell, el panorama resulta más moderado. Allí, una carpa semanal cuesta alrededor de $300.000 y el valor diario se ubica en $55.000, con servicios como Wi-Fi, bar y espacios pet friendly. En Ostende, se posiciona como una alternativa intermedia: $450.000 por semana o $700.000 por 15 días.

En el Partido de la Costa, Santa Teresita también muestra cifras considerablemente elevadas. En el parador Entre Médanos, una carpa semanal en enero cuesta $683.000, incluyendo estacionamiento y servicios completos.

Por su parte, Pinamar y Cariló continúan liderando el ranking de precios más altos. Con valores en muchos casos dolarizados, el alquiler diario oscila entre $70.000 y $100.000, mientras que los mensuales rondan los $1.500.000, reflejando una temporada marcada por la segmentación del turismo y el impacto de los costos en el descanso frente al mar.