La ciudad antigua que desapareció en un día

La ciudad romana de Herculano, vecina de Pompeya, quedó sepultada en el año 79 d. C. tras la erupción del Vesubio, pero a diferencia de su ciudad hermana, su destrucción ocurrió en cuestión de minutos.

Una oleada piroclástica —una nube ardiente de gas y ceniza a más de 400°C— llegó tan rápido que muchos habitantes murieron instantáneamente, quedando sus cuerpos increíblemente bien conservados.

Las excavaciones iniciadas en el siglo XVIII revelaron estructuras de madera intactas, pergaminos carbonizados y alimentos aún reconocibles, detalles que se preservaron gracias a la temperatura extrema y la ausencia de aire.

Herculano ofrece hoy una de las miradas más precisas a la vida cotidiana en el Imperio Romano: casas con frescos brillantes, sistemas de tuberías, panaderías y baños públicos que muestran un nivel sorprendente de desarrollo urbano y cultural.