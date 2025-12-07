Hallan un sarcófago romano intacto de 1.700 años

Arqueólogos del Museo de Historia de Budapest hallaron en Óbuda, al norte de la capital húngara, un sarcófago romano de 1.700 años en sorprendente estado de conservación. El ataúd, enterrado en lo que fue el asentamiento de Aquincum, contenía los restos de una joven de clase alta junto a un ajuar funerario excepcional: dos vasijas de vidrio intactas, figuras de bronce, 140 monedas, una joya de ámbar, una horquilla de hueso y fragmentos de tela con hilos de oro.

El hallazgo se produjo entre ruinas de casas abandonadas en el siglo III y reconvertidas luego en cementerio. A pocos metros se encontraron otras tumbas más sencillas y un acueducto romano, pero ninguna con la riqueza ni la preservación del sarcófago. Los especialistas destacan que en el siglo IV era común reutilizar ataúdes, lo que hace aún más raro este hallazgo.

Los investigadores creen que la joven pertenecía a una familia acomodada de la provincia romana de Panonia, cercana al Danubio y custodiada por un campamento legionario. El descubrimiento aporta información científica sobre la vida y costumbres funerarias del Imperio Romano.