El cometa 3I/ATLAS libera compuestos esenciales para la vida

El visitante interestelar sigue sorprendiendo al mundo. Los registros más recientes indican que expulsa moléculas como metanol y cianuro de hidrógeno en cantidades nunca vistas, elementos que en la Tierra se asocian a la formación de estructuras vitales.

Este hallazgo confirma que los componentes básicos de la vida no son exclusivos de nuestro planeta ni de su entorno inmediato. La presencia de estas sustancias en un viajero interestelar abre nuevas preguntas sobre cómo se distribuyen los materiales orgánicos en la galaxia y cuál es su papel en la posible aparición de vida en otros lugares.

Lejos de ser un objeto irrelevante, 3I/ATLAS se convierte en evidencia de que la química fundamental para lo vivo circula también en regiones remotas del cosmos, ampliando el horizonte de lo que entendemos como escenario de origen biológico.