Lotería y Cruz Roja coordinan acciones frente al avance de las apuestas online en adolescentes

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, para analizar los resultados del estudio “Apuestas online y Adolescencia”, recientemente presentado por la organización humanitaria.

Durante el encuentro, se compartieron los datos de la encuesta y del Censo realizado el año pasado por la Provincia, que reunió más de 90.000 casos para dimensionar el fenómeno y diseñar políticas integrales de prevención y acompañamiento.

Atanasof destacó que “el intercambio de información y la articulación con organizaciones como la Cruz Roja Argentina nos permite fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio bonaerense, con acciones que aborden el problema desde la evidencia y con una mirada social”.

Como resultado de la reunión, se acordó ampliar el trabajo territorial conjunto, desarrollar nuevas campañas de prevención orientadas a familias y escuelas, y capacitar a la red de teleasistencia de la Cruz Roja Argentina para mejorar la detección temprana y la contención de situaciones vinculadas a la ludopatía en adolescentes.

También participaron del encuentro, el Director Ejecutivo del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, José Scioli; la Secretaria General Cecilia Villafañe y el Secretario de Salud y Educación, Alejandro Costa.