Milei cumple las exigencias de EE. UU. en la Hidrovía

El gobierno de Javier Milei dio un pasó más para profundizar su alineamiento estricto con Estados Unidos: dejó afuera la posibilidad de que las empresas chinas participen de la licitación del dragado y balizamiento de la Hidrovía

Se trata de una noticia que pasó bajo radar durante la última semana. Desde el Ejecutivo nacional publicaron el pliego para la nueva licitación del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), popularmente llamada Hidrovía. En el escrito se excluyó la participación de empresas chinas o firmas que tengan financiamiento estatal.

La publicación de los nuevos pliegos coincidió con la difusión del documento “Estrategia de Seguridad Nacional” en el que Donald Trump trazó los alcances de una nueva Doctrina Monroe para la región con el foco puesto en “la expulsión de empresas extranjeras (de otros continentes) que construyen infraestructura en la región”.

El documento publicado por la administración trumpista sostiene que los Estados Unidos buscarán nuevamente el dominio energético con un rechazo explícito de “la ideológica agenda de cambio climático”; el control de las cadenas de suministros y la expulsión de empresas extranjeras (léase chinas o manejadas por los Estados soberanos declarados enemigos de Estados Unidos) que tengan inversiones en infraestructura dentro de la región.

“Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región. Los términos de nuestras alianzas, y los términos bajo los cuales brindamos cualquier tipo de ayuda, deben depender de la reducción de la influencia externa adversaria”, expresa el documento.

Por otra parte, la publicación de los pliegos para esta nueva licitación también coincidió con la difusión del documento de la SIDE “Política de Inteligencia Nacional”, en el que se especificó que la comunidad de espionaje local pondrá su mirada en los recursos naturales, los minerales críticos y los procesos de extracción de esos recursos en línea con las directrices del documento de los Estados Unidos.