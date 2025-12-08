Peligra el swap con EE. UU. por su floja viabilidad jurídica

Una de las claves del triunfo electoral de Javier Milei fue el salvataje que le otorgó Estados Unidos, que consistió en una serie de anuncios y señales al mercado que pocas se cumplieron y el swap de monedas por 20 mil millones de dólares.

No obstante, el acuerdo con el Tesoro estadounidense se caracterizó por ser manejado con demasiado secretismo: hasta el día de hoy no se conoce la letra chica. A esto hay que sumar que en la última semana salió a la luz que su viabilidad jurídica está comprometida.

Según trascendió, comenzó a discutirse en Washington y Nueva York que el swap entre Argentina y Estados Unidos carece de la autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés) de la Reserva Federal (Fed). Esto podría convertirlo en un compromiso revocable.

Eso es una mala noticia para el gobierno de Javier Milei, que solo ha accedido hasta ahora a unos 2.540 millones de dólares. De revocarse el swap, enfrentaría un vacío abrupto por el resto del dinero, lo que deja a la administración libertaria in el colchón de liquidez prometido.

La negativa de los bancos

La primera advertencia por los “flojos papeles” el swap provino de los bancos. Si bien el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió el acuerdo como una "medida de estabilización económica" que ya genera ganancias para el erario estadounidense, la fricción con la Fed generó las dudas del sistema bancario.

El funcionario estadounidense presionó hace algunas semanas para extender una línea adicional de 20.000 millones de dólares, esta vez canalizada a través de bancos de inversión de Wall Street. El objetivo era recomprar deuda argentina para apuntalar la baja del riesgo país y así facilitar el reingreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda.

Sin embargo, como bien informó en du momento diario Hoy, la respuesta de los bancos fue un rotundo no. El argumento del rechazo fue la falta de garantías y riesgos a la rentabilidad y liquidez en un momento de tensiones globales. Esta pulseada no solo expone grietas en la coordinación ejecutiva, sino que toca el nervio sensible de los mercados: la percepción de que Bessent intenta "meter la mano en los bolsillos" de las entidades financieras.

Duro golpe a Milei y Caputo

Las consecuencias para Argentina aparentan ser importantes. Con poco más de 2.500 millones de dólares desembolsados, el país perdería el grueso del paquete, lo que agravaría la escasez de reservas. Cabe recordar que es una necesidad imperiosa del FMI y que están muy lejos de la meta acordada.

En este sentido, Milei, que apostó apuntalar su plan de ajuste y la negativa a comprar reservas al respaldo del swap, vería frustrada su estrategia, mientras que el riesgo país, ubicado por encima de los 600 puntos básicos, podría comenzar a trepar nuevamente.

Más allá de lo económico, el episodio subraya la fragilidad del esquema de dependencias entre la Casa Rosada y Washington, donde la Fed prioriza la estabilidad sistémica sobre favores geopolíticos.