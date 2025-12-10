La industria y la construcción en caída libre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la actividad industrial y de la construcción de octubre, con números preocupantes.

Por el lado de la industria, el Índice de Producción Industrial Manufacturero arrojó una caída del 0,8% respecto al mes anterior, y de 2,9% en comparación con octubre del año pasado, mes que ya había registrado una disminución del 2% frente al 2023. En cuanto al acumulado del año, marcó un repunte del 3,1% en relación al periodo enero – octubre del 2024, que, a su vez, había arrojado una contracción del 11,6%. Es decir, la industria manufacturera está lejos de recuperar el nivel previo a la asunción de Javier Milei como presidente.

Con lo que respecta al análisis sectorial, once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,1%); “Productos de caucho y plástico” (12,0%); “Alimentos y bebidas” (1,7%); “Productos textiles” (24,0%); “Productos de metal” (8,1%); “Madera, papel, edición e impresión” (3,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (4,1%); “Maquinaria y equipo” (2,2%); “Sustancias y productos químicos” (0,4%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (1,5%); y “Productos de tabaco” (12,4%).

Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (3,2%); “Otro equipo de transporte” (11,4%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (2,0%); “Industrias metálicas básicas” (0,9%); y “Productos minerales no metálicos” (1,1%).

Por otra parte, el Indec también difundió las cifras de la construcción de octubre. Según el organismo estadístico, la actividad descendió 0,5% respecto al septiembre. Asimismo, la comparación con el mismo mes de 2024 arrojó un alza del 8%. No obstante, en octubre del año pasado la construcción marcó un derrumbe del 24,5% en relación al 2023.

Algo similar sucede con el acumulado del periodo enero – octubre: si bien este año hubo una suba del 7,9% frente al mismo periodo del año pasado, en 2024 la construcción presentó un declive del 29%.