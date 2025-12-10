Tormentas intensas y condiciones inestables: rige un alerta amarillo para La Plata

La Plata y sus alrededores enfrentan una jornada marcada por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas que podrían presentarse con diferentes niveles de intensidad a lo largo del día.

Desde temprano, la ciudad registró una temperatura mínima por encima de los 18°C y una sensación térmica cercana a los 27°C, condiciones que se inscriben en una seguidilla de días cálidos que, según los especialistas, podrían alcanzar picos cercanos a los 30°C. Durante gran parte de la jornada, el cielo permanecerá parcial a mayormente nublado, con breves momentos de sol antes del desmejoramiento previsto para la tarde y noche.

De acuerdo con el SMN, el escenario meteorológico incluye la posibilidad de tormentas localmente fuertes hacia la noche, acompañadas por abundante actividad eléctrica, chaparrones intensos en cortos lapsos y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. No se descarta, además, la caída de granizo en distintos sectores del partido.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del jueves, momento en el que se espera una gradual mejora en las condiciones climáticas.