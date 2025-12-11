Se entregaron los premios Joaquín V. González

La Municipalidad de La Plata entregó los premios Joaquín V. González a las y los estudiantes con mejores promedios de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata que sobresalieron por su desempeño académico.

El presidente de la UNLP, Martín López Armengol, participó de la ceremonia junto con el intendente de La Plata, Julio Alak, decanos, decanas, representantes de distintas unidades académicas y concejales de la ciudad.

La Municipalidad de La Plata entrega el premio Joaquín V. González anualmente a los estudiantes de las 17 facultades de la UNLP que se destacan por su desempeño académico.

López Armengol felicitó a todos los jóvenes “por su esfuerzo, dedicación y compromiso” y destacó: “Es un honor poder distinguir a jóvenes que, con tanta dedicación, estudian y se forman pensando en el futuro de nuestra ciudad y nuestro país”.