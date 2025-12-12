Feria Navideña “Edición Especial” llega a José Hernández con una jornada inclusiva
El encuentro tendrá lugar el sábado 20 en la plaza Martín Fierro.
La Asociación Mutual Decam realizará el sábado 20 de diciembre la segunda edición de la feria “Unidos por la Inclusión”, una propuesta comunitaria que busca promover la integración y generar oportunidades para emprendedores locales. El encuentro tendrá lugar de 15:00 a 20:30 en la plaza Martín Fierro, ubicada en 510 y 29, en el corazón de José Hernández.
Desde la Mutual agradecieron a la delegada comunal Nancy Terminiello y a su equipo por el apoyo y la posibilidad de desarrollar este evento en el barrio. La feria contará con el stand institucional de Decam y con 20 puestos que ofrecerán productos navideños, artesanías y emprendimientos variados. Será una jornada pensada para compartir solidaridad, fomentar la participación y acercar a las familias a una propuesta inclusiva en vísperas de las fiestas.