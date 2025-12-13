La Plata presentó la cuarta edición de la Noche de los Templos

La ciudad de La Plata volverá a vivir una nueva edición de la Noche de los Templos, una propuesta que busca poner en valor la diversidad religiosa y cultural del distrito a través de un circuito nocturno por iglesias, capillas, santuarios y espacios de distintas comunidades de fe. La iniciativa fue presentada este viernes en las escalinatas de la Catedral de la Inmaculada Concepción, con la participación de representantes de las instituciones organizadoras y referentes de cada credo involucrado.

La actividad se desarrollará el sábado 20 de diciembre, entre las 20 y las 23, y ofrecerá al público la posibilidad de recorrer los templos por cuenta propia o de utilizar un servicio especial de buses, cuyo boleto tendrá un valor de $5.000. Las paradas habilitadas estarán ubicadas en la Catedral (14 entre 51 y 53), la Parroquia San Francisco de Asís (12 entre 68 y 69) y la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (4 entre 43 y 44), desde donde los visitantes podrán subir y bajar libremente en cada estación del circuito.

El recorrido de esta edición abarcará la Catedral, el Santuario de Schoenstatt, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Luterana, la Parroquia San Francisco, la Capilla Misericordia, el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y el espacio de Masonería. En todos los puntos habrá propuestas especiales como música en vivo, presentaciones corales, recorridos históricos, exposiciones, proyecciones audiovisuales, visitas guiadas y espacios informativos sobre la labor y las tradiciones de cada comunidad.

La presentación reunió a representantes de las distintas instituciones participantes, quienes destacaron el valor de la Noche de los Templos como un espacio de encuentro, apertura y diálogo entre credos. La iniciativa, organizada junto a la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Fundación Emile Coutaret, se consolida así como una de las actividades culturales más significativas del calendario local, convocando cada año a cientos de vecinos y visitantes interesados en conocer la riqueza espiritual y patrimonial de la ciudad.