Los humanos dominaban el fuego hace 400.000 años.

Investigadores liderados por el Museo Británico en Londres han desenterrado en el yacimiento de Barnham en Suffolk (Inglaterra) sedimentos cocidos, hachas de sílex destrozadas por el calor y fragmentos de pirita (un mineral utilizado para generar chispas al frotarlo contra otra piedra) que sugieren que los humanos eran capaces de hacer y mantener fuegos hace más de 400.000 años.

Los autores creen que el fuego de Barnham fue creado por neandertales antiguos, los primeros de nuestros parientes extintos que una vez dominaron Eurasia.

Durante cuatro años, los profesionales analizaron los restos para descartar la posibilidad de incendios naturales. Las pruebas geoquímicas revelaron que las temperaturas superaron los 700 °C y que hubo quemas repetidas en el mismo lugar, un patrón que corresponde a un hogar construido y no a un incendio provocado por un rayo.

El dominio de esta técnica habría ofrecido múltiples ventajas, incluida la posibilidad de cocinar alimentos.