Se tomó juramento a los nuevos consejeros escolares de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves el acto de jura de los nuevos consejeros escolares en la Escuela Secundaria N°31 “General José de San Martín”, en una ceremonia que reunió a autoridades municipales, equipos docentes y referentes del ámbito educativo del distrito.

Durante su intervención, Alak destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones locales. “Debemos trabajar priorizando la ciudad, porque para el Municipio son todos iguales y todos debemos nutrirnos del pensamiento diverso”, afirmó. En ese sentido, subrayó la responsabilidad compartida de “mejorar permanentemente el sistema educativo”, poniendo en valor la labor cotidiana que desarrollan los consejeros escolares en la planificación y el acompañamiento a las escuelas.

Acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, el mandatario agradeció a los presentes y remarcó que “el compromiso de cada consejero contribuye a la democracia y al fortalecimiento de la educación pública”.

En esta oportunidad, prestaron juramento Fernando López Muntaner, Romina Coronel y Horacio Gilberto por Fuerza Patria; además de Ivana Pasquale y Ricardo Cardelino por La Libertad Avanza, quienes resultaron electos en los comicios de septiembre.

Con la asunción de los nuevos integrantes, el Consejo Escolar quedó conformado por Iván Maidana (presidente), Wilfredo González (vicepresidente), Fernando López Muntaner (secretario), Roxana Palmitesta (tesorera), Facundo Castagnasso (secretario administrativo), Horacio Gilberto, Romina Coronel, Ricardo Cardelino, Ivana Pasquale, Emiliano De Martino y Sofía Gualberto.