Un militante del teatro

Juan Carlos Gené, en los años de la última dictadura, fue uno de los tantos actores y directores condenados al destierro. No fue subversivo, ni corrupto, pero tuvo que irse del país porque tras ser amenazado, le informaron oficialmente que no tendría trabajo en ningún medio. Los motivos nunca se los explicaron. Como era un hombre de realidades, partió a Venezuela, solo, para empezar de nuevo. Después, vacunado contra la nostalgia esterilizante, se puso a hacer lo que sabía. Enseñó teatro, dirigió, hizo programas de televisión y actuó.

Actor desde los 18 años, expresidente de la Asociación de Actores; autor de obras teatrales como “El herrero y el diablo” y “Se acabó la diversión”, su esencia de artista pudo encontrar cauce lejos de nuestro país. En sus inicios, por la década del 60, incursionó en televisión, donde se desempeñó como actor en Hamlet (1964) y Alta comedia (1965) y como director televisivo en Cosa juzgada (1969). Por esa época, también editó la prestigiosa revista Máscara. Y luego, siguió con el cine, donde se destacan La Raulito (1975), Gracias por el fuego (1983) y Golpes a mi puerta (1994); y también en teatro, donde se erigió como uno de los mayores promotores del teatro latinoamericano.

A pesar de haber tenido que marcharse de nuestro país obligadamente, jamás tuvo rencores; en un reportaje para la revista Humor, el propio Gené esbozaba: “El resentimiento, el rencor y el odio no son mi especialidad. No sé si es porque la vida me ha dado tantas cosas, pero salvo en el terreno de mi inconsciente, que no manejo, no logro ubicar una zona mía, consciente, que esté ocupado por dichos sentimientos”. Sin embargo, una honda preocupación por el país lo atravesó, porque su salida significaba, no por él mismo, sino por toda una generación de gente que afrontó la profesionalidad con un determinado criterio, un hecho aberrante.

En el marco de su larga trayectoria, escribió miniseries para el Canal 4 de Venezuela y también para Colombia. Una de ellas tuvo la participación de David Stivel, con quien hizo experiencias realmente interesantes, porque realizaban a manera de novela en los horarios estelares versiones para televisión de, por ejemplo, “La tregua” de Mario Benedetti; “La tía Julia y el escribidor” de Mario Vargas Llosa, etc. Refiriéndose a esos trabajos, Gené dijo: “Es lo que más me atrae de lo que hice en televisión para Latinoamérica”.

Su período de la nostalgia corrosivo duró pocos años. Luego, teniendo en cuenta que desde que se fue sabía que tenía que hacerse una vida en otro lado, lo superó. Para luchar contra la nostalgia se dedicó a conocer los países en los que le tocaba estar y observar el suyo, con la perspectiva que daban la distancia y la problemática latinoamericana, donde ciertos fenómenos se empezaban a comprender más ampliamente: “Lo argentino, mi personalidad de argentino inequívoca, inocultable, y con ese matiz tan particular de lo latinoamericano que tenemos los argentinos, no ha desaparecido en absoluto”.

Luis Jouvet, el gran actor y director francés que tuvo mucha influencia en la generación de Gené, decía siempre que no creía en la vocación; que la vocación solo podía ser testimoniada por alguien en su lecho de muerte, cuando recapitulando qué había hecho con su vida, tuviera la certeza de que, recomenzándola, volvería a hacer lo mismo. Sólo en ese caso – diría Jouvet- puede decirse que alguien tiene vocación. Cuando le preguntaron por su “vocación teatral”, Gené no titubeó: “Para mí, el teatro ha sido siempre y sigue siendo eso: la terca custodia de una luz para los hombres; para los que lo hacen y para quienes lo presencian; para quienes los escriben y quienes lo corporizan; los que lo iluminan, lo musicalizan, lo pueblan de técnicas y artes que sintetizan las tareas más nobles y bellas que los hombres han realizado: con la mano, el cerebro y la palabra, los tres dones que hicieron de la especie lo que es”.